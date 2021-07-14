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Шахтар представить нову форму в "Українському домі"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 10:10
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Ексклюзивне право побувати на презентації нового екіпірування отримають власники абонементів на домашні матчі "гірників" в сезоні-2021/22
У "гірників" буде нова форма
У "гірників" буде нова форма

У четвер, 15 липня, Шахтар і Puma представлять нові комплекти форми, в якій команда виступатиме в сезоні-2021/22. Захід відбудеться в Києві в "Українському домі". Початок о 21:00.

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Ексклюзивне право побувати на презентації і першими побачити форму отримають власники абонементів на домашні матчі Шахтаря в сезоні-2021/22. Всі, хто вже купив або ще придбає абонемент в час, що залишився до заходу, отримають запрошення в Viber.

А пропуском на презентацію форми є не запрошення, а абонемент. При вході необхідно буде пред'явити його – або фізичний, або онлайн в додатку FC Shakhtar. Для власників абонементів передбачені місця в "Українському домі" на 3-4-му ярусах.

Шахтар пропонує вболівальникам на вибір два види абонементів: на 8 матчів і повний (на всі матчі). Обидва економлять кошти фанатів, дають можливість отримати знижку при купівлі квитків на єврокубки і мають ще багато переваг.

В тренді

Нагадаємо, що вперше в новій формі Шахтар повинен був зіграти з Динамо в Суперкубку України. Але матч перенесли на вересень.

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