Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Чемпионов Италии одели в змеиную кожу. Выглядит впечатляюще

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 июля, 17:08
Копировать ссылку
Миланский Интер представил новую экипировку на следующий сезон, дизайн футболок выполнен в синем и черном цветах и в виде змеиной кожи
Оригинальная форма Интера
Оригинальная форма Интера / Фото: Inter FC

Миланский Интер представил комплект новой домашней формы на сезон-2021/22. Дизайн экипировки выполнен в виде змеиной кожи – отсылка к прозвищу команды "змеи".

Читайте также:Интер представил новую клубную эмблему, убрав с нее золото

"Змея сбрасывает кожу, чтобы лучше противостоять новым вызовам", – говорится в презентации экипировки.

Комплект выполнен в традиционных для Интера синем, темно-синем и черном цветах. Стоит отметить, что форма будет состоять как минимум на 95% из переработанных пластиковых материалов.

Напомним, что Интер в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Купались в шампанском и прыгали до упада! Смотрите, как Интер гульнул в честь своего чемпионства.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной Украины
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять