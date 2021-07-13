Чемпионов Италии одели в змеиную кожу. Выглядит впечатляюще

Миланский Интер представил новую экипировку на следующий сезон, дизайн футболок выполнен в синем и черном цветах и в виде змеиной кожи

Оригинальная форма Интера / Фото: Inter FC

Миланский Интер представил комплект новой домашней формы на сезон-2021/22. Дизайн экипировки выполнен в виде змеиной кожи – отсылка к прозвищу команды "змеи".

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"Змея сбрасывает кожу, чтобы лучше противостоять новым вызовам", – говорится в презентации экипировки.

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Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22, la prima Home Jersey con il nuovo crest #TheNewSkinOfMilano#IMInter#IMMilano@Lenovo@lenovoitalia#InterXLenovopic.twitter.com/CEQAYbO2n2 — Inter (@Inter) July 13, 2021

Комплект выполнен в традиционных для Интера синем, темно-синем и черном цветах. Стоит отметить, что форма будет состоять как минимум на 95% из переработанных пластиковых материалов.

Напомним, что Интер в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Купались в шампанском и прыгали до упада! Смотрите, как Интер гульнул в честь своего чемпионства.