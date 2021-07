Чемпионов Италии одели в змеиную кожу. Выглядит впечатляюще

Миланский Интер представил комплект новой домашней формы на сезон-2021/22. Дизайн экипировки выполнен в виде змеиной кожи – отсылка к прозвищу команды "змеи".

Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22, la prima Home Jersey con il nuovo crest

Комплект выполнен в традиционных для Интера синем, темно-синем и черном цветах. Стоит отметить, что форма будет состоять как минимум на 95% из переработанных пластиковых материалов.





The New Skin of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22.

