Шахтер открыл новые школы в Харькове, Одессе и Житомире

Shakhtar Football School продолжает расширять сеть академий горняков. Новые школы были открыты еще в трех городах

Шахтер открыл собственные школы еще в трех городах / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Три новые футбольные школы для детей в возрасте от 2 до 8 лет открылись в Харькове, Одессе и Житомире.

Пробное бесплатное занятие посетило уже более 100 мальчиков и девочек. Тренировки в Shakhtar Football School проводятся по уникальной методологии, составленной специалистами Академии клуба, сообщается на сайте Шахтера.

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Вместе с открывшимися школами проект насчитывает уже 14 филиалов в 10 городах Украины: Броварах, Полтаве, Виннице, Борисполе, Херсоне, Запорожье, Киеве, Харькове, Одессе и Житомире.

Первое занятие в школах – бесплатное. Любой желающий ребенок может посетить тренировку и попробовать свои силы.

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Лучшие ученики Shakhtar Football School со временем получат возможность пройти просмотр в Академию Шахтера.

Шахтер в межсезонье: