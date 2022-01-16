Привез привет от Тайсона. Шахтер усилился очередным бриллиантом

"Горняки" подписали перспективного бразильского защитника еще летом прошлого года, но присоединится к основе он смог только сейчас.
"", !— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2022
: https://t.co/S1hKUaC420.#Shakhtarpic.twitter.com/iV9rloCkq8
Винисиус Тобиас прилетел в Киев в пятницу вечером, а в субботу, 15 января, вместе с остальными бразильскими футболистам Шахтера прошел медосмотр в столичной клинике.
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А уже в воскресенью юное дарование вместе с Шахтером отправится на сборы в Турцию.
Винисиус Тобиас является воспитанником Интернасьонала из Порту-Алегри, за который ныне выступает легенда Шахтера Тайсон, покинувший донецкий клуб посреди прошлого сезона.
В 2021 году Винисиус Тобиас выступал за Интернасьонал U20 и провел 23 матча – 16 в чемпионате и 7 в Кубке (отметился 1 голом с пенальти).
Основная позиция на поле 17-летнего бразильца – правый защитник, но при необходимости может сыграть и вингера.
Напомним, на днях донецкий Шахтер подписал контракта с 24-летним вингером Давидом Нересом. Бразилец с Аяксом дважды выигрывал чемпионат Нидерландов, а со сборной Бразилии победил на Кубке Америки-2019.
Аякс получит за трансфер 12 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться до 16 млн в зависимости от результатов игрока.