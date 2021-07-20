Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Совсем зеленый: Шахтер подписал юного одноклубника Тайсона

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
20 июля, 20:39
Копировать ссылку
"Горняки" взяли на перспективу игрока из Бразилии. Юное дарование присоединится к вице-чемпиону Украины в феврале следующего года
Новичок Шахтера Винисиус Тобиас
Новичок Шахтера Винисиус Тобиас / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер на официальном сайте объявил о подписании контракта с молодым бразильским защитником Винисиусом Тобиасом. 18-летний футболист присоединится к "горнякам" в феврале 2022 года, по достижении 18-летия.

Читайте также:Шахтер сыграет с Генком: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

О других деталях достигнутого соглашения не сообщается, однако ранее была информация, что вице-чемпион Украины заплатит 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 миллиона в феврале 2022 года плюс бонусы.

Винисиус Тобиас является воспитанником Интернасьонала из Порту-Алегри, за который ныне выступает легенда Шахтера Тайсон, покинувший донецкий клуб посреди прошлого сезона.

В тренде

Тайсон
Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Винисиус выступал за юношеские и молодежную команды Интернасьонала. В 2021 году 17-летний талант провел 10 матчей за команду U-20 – 3 в чемпионате и 7 в Кубке, отметился одним голом с пенальти.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять