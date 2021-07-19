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Шахтер сыграет с Генком: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька
19 июля, 13:16
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В третьем квалификационном раунде самого престижного еврокубка донецкая команда встретится с бельгийским клубом, в котором в свое время феерил Руслан Малиновский
Шахтер попал на Генк
Шахтер попал на Генк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов-2021/22. Своего первого соперника в новом еврокубковом сезоне получил и донецкий Шахтер. Вице-чемпион Украины сыграет с бельгийским Генком.

/ Фото: UEFA.com

Матчи третьего квалифай-раунда ЛЧ состоятся 3/4 и 10/11 августа. Первую игру "горняки" проведут в гостях. Правило выездного гола уже не действует. Если Шахтер по сумме двух встреч пройдет в четвертый, заключительный, раунд квалификации Лиги чемпионов, то будет сеяным и там.

Если "горняки" в третьем квалифай-раунде ЛЧ проиграют, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

В тренде

Напомним, перед началом нынешнего сезона Луиша Каштру на посту главного тренера Шахтера сменил экс-наставник Сассуоло – итальянец Роберто Де Дзерби.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом Шахтер купил вингера Бенфики Педриньо, центрального защитника Сассуоло Марлона и форварда Аякса Траоре, заплатив за них суммарно 40 млн евро.

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