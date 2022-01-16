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Шахтер улетел на сборы в Турцию с новичками, но без Коноплянки

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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16 января, 11:22
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Донецкий Шахтер сообщил о начале первого зимнего сбора команды. Сегодня команда отправляется в Турцию, но в состав делегации вошли не все игроки команды
Коноплянка не попал в состав на первый сбор в Турции
Коноплянка не попал в состав на первый сбор в Турции / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во время зимней паузы Шахтер провернул очередной громкий трансфер – из Аякса в Украину перебрался Давид Нерес.

Также сегодня "горняки" объявили о переходе Винисиуса Тобиаса. Бразильца Шахтер купил еще в июле, но до конца года он выступал за Интернасьональ.

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Винисиус Тобиас
Винисиус Тобиас / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Оба новичка были включены в состав команды на первый сбор. А вот Сергей Кривцов, Манор Соломон, Лассина Траоре и Евгений Коноплянка остались вне заявки.

"У Кривцова бытовая травма, к сожалению, он сборы пропустит, у Соломона есть небольшие хронические проблемы, которые определились решить сейчас, во время первого сбора", – рассказал накануне начальник медицинской службы Шахтера Артур Глущенко.

Траоре вернется только летом, Кривцова ожидают увидеть после сборов, Соломон присоединится к команде на втором сборе, а вот отсутствие Коноплянки в клубе не объяснили.

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Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Динамо"
Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Расписание матчей на первом сборе

  • 24 января, 16:00. Шахтер – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия)
  • 28 января, 16:00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь)
  • 31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)

Состав Шахтера на первый сбор

  • Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин
  • Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Винисиус
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес
  • Форварды: Мораес, Сикан, Фернандо

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