Шахтер улетел на сборы в Турцию с новичками, но без Коноплянки

Во время зимней паузы Шахтер провернул очередной громкий трансфер – из Аякса в Украину перебрался Давид Нерес.
Также сегодня "горняки" объявили о переходе Винисиуса Тобиаса. Бразильца Шахтер купил еще в июле, но до конца года он выступал за Интернасьональ.
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Оба новичка были включены в состав команды на первый сбор. А вот Сергей Кривцов, Манор Соломон, Лассина Траоре и Евгений Коноплянка остались вне заявки.
"У Кривцова бытовая травма, к сожалению, он сборы пропустит, у Соломона есть небольшие хронические проблемы, которые определились решить сейчас, во время первого сбора", – рассказал накануне начальник медицинской службы Шахтера Артур Глущенко.
Траоре вернется только летом, Кривцова ожидают увидеть после сборов, Соломон присоединится к команде на втором сборе, а вот отсутствие Коноплянки в клубе не объяснили.
Расписание матчей на первом сборе
- 24 января, 16:00. Шахтер – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия)
- 28 января, 16:00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь)
- 31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)
Состав Шахтера на первый сбор
- Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин
- Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Винисиус
- Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес
- Форварды: Мораес, Сикан, Фернандо