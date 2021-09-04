Семь спален и собственный кинозал: в каком особняке будет отбывать карантин Роналду

Впрочем, отбывать карантин португальцу придется в собственном особняке стоимостью 6 миллионов фунтов.
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В особняке семь спален, фитнес-центр, кинозал, гидромассажная ванна, джакузи и бассейн, сообщает dailymail. В таких условиях намного приятней отбывать изоляцию!
Особенности дома:
- 3 гостиных, кинозал, кабинет
- Кухня для завтрака
- Апартаменты с пятью спальнями
- Апартаменты-лофт на втором этаже со спальней, гардеробной, гостиной, ТВ-зоной и кабинетом.
- Двухкомнатная пристройка
- Люкс для отдыха с бассейном, тренажерным залом, сауной и джакузи
- Гараж и загон
- Всего около 23 акров (около 9 гектаров)
Фото: jackson-stops.co.uk
Роналду прибыл в Англию вчера на частном самолете в сопровождении своей семьи – невесты Джорджины Родригес и детьми 11-летним Криштиану Роналду-младшим, 3-летней Аланой Мартиной, и двойняшками Евой Марией и Матео Роналду, которым по четыре года.
Как мы писали ранее, во второй и пятый день изоляции Роналду должен сдать тесты на коронавирус. В случае отрицательного результата он сможет присоединиться к команде.
Накануне Роналду стал лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Португалец побил рекорд иранца Али Даеи.