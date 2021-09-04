Семь спален и собственный кинозал: в каком особняке будет отбывать карантин Роналду

Новичок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сегодня начал свою пятидневную изоляцию согласно карантинным ограничениям в Англии

Криштиану Роналду пересидит карантин в особняке за 6 миллионов

Впрочем, отбывать карантин португальцу придется в собственном особняке стоимостью 6 миллионов фунтов.

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В особняке семь спален, фитнес-центр, кинозал, гидромассажная ванна, джакузи и бассейн, сообщает dailymail. В таких условиях намного приятней отбывать изоляцию!

Особенности дома:

3 гостиных, кинозал, кабинет

Кухня для завтрака

Апартаменты с пятью спальнями

Апартаменты-лофт на втором этаже со спальней, гардеробной, гостиной, ТВ-зоной и кабинетом.

Двухкомнатная пристройка

Люкс для отдыха с бассейном, тренажерным залом, сауной и джакузи

Гараж и загон

Всего около 23 акров (около 9 гектаров)

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Фото: jackson-stops.co.uk

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Роналду прибыл в Англию вчера на частном самолете в сопровождении своей семьи – невесты Джорджины Родригес и детьми 11-летним Криштиану Роналду-младшим, 3-летней Аланой Мартиной, и двойняшками Евой Марией и Матео Роналду, которым по четыре года.

Как мы писали ранее, во второй и пятый день изоляции Роналду должен сдать тесты на коронавирус. В случае отрицательного результата он сможет присоединиться к команде.

Накануне Роналду стал лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Португалец побил рекорд иранца Али Даеи.