"Сэр Алекс, это для вас…": Роналду растрогал сообщением о возвращении в МЮ

Португальский нападающий Криштиану Роналду оставил трогательное послание своим болельщикам после возвращения в Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

Сегодня МЮ объявил о заключении контракта с Роналду сроком на два года с возможность продления еще на сезон.

"Все, кто меня знает, знают о моей нескончаемой любви к Манчестер Юнайтед. Годы, которые я провел в этом потрясающем клубе, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписаны в историю этой великой и удивительной команды.

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Я даже не могу объяснить свои чувства прямо сейчас, так как вижу, что о моем возвращении на "Олд Траффорд" объявлено во всем мире.

Это похоже на сбывшуюся мечту, даже возвращаясь суда в качестве соперника, я всегда испытывал ​​любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах. Это абсолютно 100% то, из чего сделаны мечты!

Моя первая домашняя лига, мой первый кубок, мой первый вызов в сборную Португалии, мой первый матч в Лиге чемпионов, моя первая "Золотая бутса" и мой первый "Золотой мяч" – все они родились из этой особой связи между мной и "Красными дьяволами".

Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

История была написана в прошлом, и история будет написана еще раз! Даю слово! Я прямо здесь! Я вернулся туда, где мне место! Сделаем так, чтобы это случилось еще раз! PS – Сэр Алекс, это для вас…", – написал Роналду в Instagram.