Сегодня дебют! Миколенко попал в стартовый состав Эвертона

Украинский защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав Эвертона на матч Кубка Англии против Халл Сити. Это будет дебют экс-динамовца в Англии

Миколенко впервые сыграет за Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Эвертон сыграет против Халл Сити сегодня на стадионе "Кей Си Стэдиум", начало – в 19:30. Миколенко не смог дебютировать за Эвертон раньше из-за регламента, но сегодня ничего не мешает ему выйти на поле.

Ранее испанский специалист засыпал комплиментами игрока сборной Украины. Бенитес верит, что Миколенко – это будущее Эвертона.

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В английской же Премьер-лиге Миколенко может дебютировать 11 января, когда состоится матч Эвертон – Лестер. Но для этого нужно отлично зарекомендовать себя в сегодняшней встрече.

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