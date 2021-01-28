Сборная Украины получила соперников в отборе на молодежный чемпионат Европы

Наша молодежка, как и основная команда, сразится с французами

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка молодежного Евро-2023. Получила своих соперников и сборная Украины, составленная из игроков до 21 года. Напомним, в декабре УАФ приняла решение по Ротаню после невыхода на Евро: Руслан остается главным тренером команды.

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При жеребьевке "сине-желтые" оказались в третьей корзине, так что им попались две сильные сборные – Франции и Сербии. Также вместе с украинцами в группу Н отправились команды Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 года по июнь 2022-го, а финальный – в июне-июле 2023-го. В решающей части сыграют 16 сборных. Место там уже гарантированно имеют Грузия и Румыния. Еще 14 путевок выдадут по итогам квалификации. На Евро пройдут победители девяти групп, лучшая команда из занявших второе место, а также четыре сборные, выигравшие плей-офф среди других команд со вторых позиций.

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