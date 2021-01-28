Збірна України отримала суперників у відборі на молодіжний чемпіонат Європи

Наша молодіжка, як і основна команда, битиметься з французами

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування молодіжного Євро-2023. Отримала своїх суперників і збірна України, складена з гравців віком до 21 року. Нагадаємо, в грудні УАФ прийняла рішення по Ротаню після невиходу на Євро: Руслан залишається головним тренером команди.

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При жеребкуванні "синьо-жовті" виявилися в третьому кошику, так що їм попалися дві сильні збірні – Франції та Сербії. Також разом із українцями в групу Н вирушили команди Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.

Відбірковий турнір пройде з березня 2021 року по червень 2022-го, а фінальний – в червні-липні 2023-го. У вирішальній частині зіграють 16 збірних. Місце там уже гарантовано мають Грузія і Румунія. Ще 14 путівок видадуть за підсумками кваліфікації. На Євро пройдуть переможці дев'яти груп, найкраща команда з тих, що посіли друге місце, а також чотири збірні, що виграли плей-оф серед інших команд із других позицій.

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