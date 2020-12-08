УАФ приняла решение по Ротаню после невыхода на Евро

Несмотря на неудачное выступление молодежной сборной, экс-игрок "Динамо" и "Днепра" остается ее главным тренером

Украинская ассоциация футбола на год продлила контракт с главным тренером молодежной сборной Украины (U21) Русланом Ротанем несмотря на то, что под его руководством команда не смогла выйти в финальную часть Евро-2021, проиграв борьбу за путевку на этот турнир Дании и Румынии.

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Причиной такого решения в ассоциации называют тот факт, что экс-игрок "Динамо" и "Днепра" Руслан Ротань справляется с задачей подготовки кадров для главной сборной Андрея Шевченко, а эта задача является даже более важной по сравнению с турнирными успехами.

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Руслан Ротань / Фото: Instagram

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Вместе с тем УАФ продлила на год контракты с Владимиром Езерским (тренер сборной U-19), Сергеем Нагорняком (U-17) и Олегом Кузнецовым (U-16). А также с наставниками женских сборных Украины Натальей Зинченко (главная команда), Валерием Паламарчуком (U-19) и Сергеем Сапроновым (U-17).

Напомним, контракт Андрея Шевченко с главной мужской сборной Украины действует до окончания ЧМ-2022 в Катаре. По результатам вчерашней жеребьевки, за путевку на этот мундиаль "сине-желтые" поспорят с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

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