Сбежавший из "Динамо" Кравец будет играть за "орлов" из Турции

Украинский нападающий Артем Кравец, который вчера расторг соглашение с киевским "Динамо", очень быстро нашел себе новую команду. Теперь футболист будет выступать за турецкий "Коньяспор". С "орлами Анатолии" 31-летний Кравец подписал контракт на два года.

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Артем Кравец/konyaspor.org.tr

В новом клубе украинский форвард взял себе 23-й номер. Отметим, что в прошлом сезоне "Коньяспор" занял 12-е место в чемпионате Турции. А после своего возвращения в Украину Кравец успел отличиться в товарищеском матче против "Колоса", а также отыграл 24 минуты в поединке Премьер-лиги против "Львова" (3:1).

Интересно, что ранее Кравец не подтвердил интерес со стороны турецкого клуба, но отметил, что у него есть два предложения. Также форвард заявил, что покинул "Динамо" ради возвращения в сборную Украины. А для этого нужно иметь игровую практику, что ему не могли обещать в Киеве.

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Напомним, что Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007). А с 2018-го по 2020 год Кравец выступал в Турции за "Кайсериспор".

Смотрите, как Кравец забивал в чемпионате Турции

Все подробности в спецтеме Кравец покинул "Динамо"

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