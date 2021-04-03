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Самба для Луческу! Динамо нашло бриллиант в Сенегале

3 апреля, 13:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В Киев приехал 18-летний атакующий полузащитник

Киевское Динамо нашло усиление в Сенегале. 18-летний центральный атакующий полузащитник Самба Диалло уже в Украине и вскоре может подписать контракт.

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По словам одного из вице-президентов сенегальской футбольной лиги Ибрахима Конате, Диалло покинул Академию футбола Дару Салам, где занимался ранее, и улетел в Киев. Осталось лишь уладить контракт с Динамо, сообщает Galsenfoot.com.

У Самбы Диалло есть опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Сенегала. В базе популярного ресурса Transfermarkt Самба значится, однако трансферная цена футболиста не указана.

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Напомним, что 4 апреля Динамо сыграет против Александрии в 20-м туре УПЛ.

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
18
9
5
4
31
14
17
32
Забитые 31
Пропущеные 14
Разница 17
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
Разница -7
Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забитые 15
Пропущеные 34
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П Н

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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футболист Динамо Киев

Источник: sport.ua

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