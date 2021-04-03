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Самба для Луческу! Динамо знайшло діамант в Сенегалі

3 квітня, 13:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

До Києва приїхав 18-річний атакуючий півзахисник

Київське Динамо знайшло посилення в Сенегалі. 18-річний центральний атакуючий півзахисник Самба Діалло вже в Україні і незабаром може підписати контракт.

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За словами одного з віце-президентів сенегальської футбольної ліги Ібрахіма Конате, Діалло покинув Академію футболу Дару Салам, де займався раніше, і полетів до Києва. Залишилося лише владнати контракт з Динамо, повідомляє Galsenfoot.com.

У Самби Діалло є досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні Сенегалу. У базі популярного ресурсу Transfermarkt Самба значиться, проте трансферна ціна футболіста не вказана.

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Нагадаємо, що 4 квітня Динамо зіграє проти Олександрії в 20-му турі УПЛ.

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
18
9
5
4
31
14
17
32
Забиті 31
Пропущені 14
Різниця 17
Результати останніх матчів: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В П Н

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футболіст Динамо Київ

Джерело: sport.ua

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