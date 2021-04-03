Самба для Луческу! Динамо знайшло діамант в Сенегалі

Київське Динамо знайшло посилення в Сенегалі. 18-річний центральний атакуючий півзахисник Самба Діалло вже в Україні і незабаром може підписати контракт.

Реклама

Читайте також: Воротар Динамо отримав пропозицію з Європи і рветься покинути клуб

За словами одного з віце-президентів сенегальської футбольної ліги Ібрахіма Конате, Діалло покинув Академію футболу Дару Салам, де займався раніше, і полетів до Києва. Залишилося лише владнати контракт з Динамо, повідомляє Galsenfoot.com.

У Самби Діалло є досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні Сенегалу. У базі популярного ресурсу Transfermarkt Самба значиться, проте трансферна ціна футболіста не вказана.

Реклама

Нагадаємо, що 4 квітня Динамо зіграє проти Олександрії в 20-му турі УПЛ.

Турнірна таблиця

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама