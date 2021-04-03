Самба для Луческу! Динамо знайшло діамант в Сенегалі

Київське Динамо знайшло посилення в Сенегалі. 18-річний центральний атакуючий півзахисник Самба Діалло вже в Україні і незабаром може підписати контракт.
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За словами одного з віце-президентів сенегальської футбольної ліги Ібрахіма Конате, Діалло покинув Академію футболу Дару Салам, де займався раніше, і полетів до Києва. Залишилося лише владнати контракт з Динамо, повідомляє Galsenfoot.com.
У Самби Діалло є досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні Сенегалу. У базі популярного ресурсу Transfermarkt Самба значиться, проте трансферна ціна футболіста не вказана.
Нагадаємо, що 4 квітня Динамо зіграє проти Олександрії в 20-му турі УПЛ.
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