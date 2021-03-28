Вратарь "Динамо" получил предложение из Европы и рвется покинуть клуб

Накануне в столице Украины прошел товарищеский матч: киевское "Динамо" обыграло "Динамо" (Бухарест). В нем на поле у хозяев вышел 33-летний вратарь Денис Бойко, который в последнее время играет не так часто, как ему хотелось бы. Стало известно, что бывший футболист "Днепра" и "Бешикташа" может покинуть клуб, поскольку получил предложение из Греции.

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Интересно, что об этом пишет турецкий сайт sporx, вспоминая экс-игрока стамбульской команды.

В своих рядах кипера хочет видеть греческий АЕК. Пишут, что Бойко уже заявил руководству "Динамо" о желании покинуть клуб, сыграв всего два официальных матча в сезоне 2020/2021. Пока же его контракт в Киеве рассчитан до лета 2023 года.

Денис Бойко / Фото: Instagram

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Кстати, за команду из Афин выступают два украинских защитника: 34-летний Дмитрий Чигринский и 26-летний Олег Данченко, прошедшие школу "Шахтера".

Тем временем у бывшей звезды "Динамо" и "Милана" обнаружили необычную болезнь.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Вильярреалу" с Бущаном в воротах в Лиге Европы:

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