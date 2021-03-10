"С "Ромой" будет тактическая война": Каштру – о встрече с Фонсекой

В четверг, 11 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. В Риме местная "Рома" принимает "Шахтер".

Реклама

Перед матчем главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал о стратегии, разборе соперника и наследии Паулу Фонсеки.

– В этом сезоне в матче с итальянским клубом вы удивили сменой тактической схемы. Отталкиваясь от того, что "Рома" играет в три центральных защитника, будете ли что-то менять в построении своей команды?

– Чтобы изменить свою игру, совершенно не нужно менять именно тактическую схему. Есть определенные спецификации расположения футболистов и их последующей динамики. Не стоит забывать, что тактическая схема – это всего лишь изначальная расстановка. У нас есть разные варианты игры. Против "Ромы" мы выберем свой путь, по которому постараемся пройти, вскрыть правильные зоны и добираться до ворот соперника. Можем поменять тактическую схему, но, как я и сказал, это не самое главное. В любом случае команда завтра выйдет на поле добиться хорошего результата, чтобы в ответном матче в Киеве мы смогли с успехом пройти в 1/4 финала.

Читайте также: "Паулу рад возможности вернуться в Украину, где мы были очень счастливы". Интервью с супругой тренера "Ромы"

– Какое наследие в "Шахтере" вам оставил Паулу Фонсека?

– Оставил фантастических игроков, великолепный коллектив, команду, которая зарабатывала титулы. Это клуб с отличными болельщиками, которые любят "Шахтер". Прекрасная администрация, которая старается делать все, чтобы чувствовался полный комфорт и были все условия для работы. Когда уходит такой тренер, как Фонсека, завоевав несколько титулов, это, конечно, оставляет чувство, что все скучают по нему.

Реклама

– Мы видели разные варианты вашей команды в Лиге чемпионов: вы глубоко защищались в матче с "Интером", высоко удерживали линию защиты в поединках с "Реалом" и дважды его обыграли. Что будет важнее завтра: хорошо защищаться или постараться забить гол на выезде?

– Важно прежде всего выполнить стратегию на завтрашнюю игру, быть очень дисциплинированными и внимательными. Этот этап состоит из двух матчей, и завтра – лишь первый. Мы постараемся все выполнить: сделать все, чтобы забивать голы и благодаря нашей организации обороны не пропускать соперника к своим воротам. Нужно будет закрывать некоторые определенные зоны, которые важны для атак "Ромы". Постараемся их нейтрализовать. А с другой стороны – вскрывать зоны, необходимые нам для атак в противостоянии с такой организованной командой, как "Рома". Каждая игра – со своей историей и стратегией. Знаем, чего хочет "Рома" и чего хотим мы – пройти в следующий этап. Прекрасно понимаем, что завтра встретимся с одним из кандидатов на победу в Лиге Европы. Важно быть внимательными и подойти к поединку очень серьезно. Иногда приходится ставить футболистов, где соперник тебе позволяет, но нужно также показывать свою игру. Завтра, думаю, будет очень дисциплинированная тактическая война на поле.

– Паулу Фонсека очень хорошо знает сильные и слабые стороны команды. Для вас это проблема? Или вы считаете, что за полтора года "Шахтер" достаточно изменился, чтобы удивить?

– У нас, тренеров, перед абсолютно каждым матчем есть полностью разобранный соперник, видео с коллективными, с индивидуальными действиями, по секторам, по флангам. Мы прекрасно знаем все то, что делает оппонент. Чего мы часто не знаем, и, возможно, это является одним из главных факторов, – ментальную составляющую команды. Как она реагирует на плохие моменты, когда что-то на поле идет не так? Как остальные реагируют на момент слабости партнера по команде? Возможно, у Паулу есть это преимущество: он знает игроков, их поведение, ментальный настрой, так сказать, изнутри. Решающий ли это фактор? Кто знает! Я думаю, нет. Как тренер я очень доверяю своим футболистам. В первую очередь важно, как каждый из ребят выполняет свою задачу на поле. Есть отличная возможность развивать свою работу. Я абсолютно уверен в своих игроках. Всегда им говорю, что мы можем победить любого соперника на любом стадионе мира. Вот преимущество, которое есть. Мои ребята всегда великолепно работают.

Смотрите, как "Шахтер" прошел "Маккаби" в прошлом раунде:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама