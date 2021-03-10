"Паулу рад возможности вернуться в Украину, где мы были очень счастливы". Интервью с супругой тренера "Ромы"

Катерина Фонсека – супруга главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки. Сейчас украинско-португальская семья живет в Риме, а двухлетний Фонсека-младший уже ведет себя как настоящий итальянец.

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Волею жребия "Рома" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Шахтером" – командой, которую Паулу тренировал в 2016-2019 годах. И благодаря которой познакомился с Катериной. Мы поговорили с ней накануне противостояния.

– Ваши первые слова, когда увидели, что Рома сыграет с Шахтером?

– Я смотрела жеребьевку одна, почему-то "картинка" прямого эфира немного запаздывала. Поэтому, прежде чем я узнала пару "Ромы", на экране моего телефона мелькнуло сообщение от мужа со всего одним словом – Shakhtar. Я не поверила своим глазам. Но уже через несколько секунд Хакан Якин "подтвердил" с экрана – "Рома" и "Шахтер" сразятся в 1/8-ой. Чувства были очень смешанные.

Паулу рад возможности вернуться в Украину, где мы были очень счастливы.

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– Как отреагировал Паулу? У вас остались незаконченные дела в Украине?

– С одной стороны, Паулу был расстроен, потому что не хотел играть против своей бывшей команды, своих бывших игроков. А с другой стороны, он был рад возможности вернуться в Украину, где мы были очень счастливы. И где у меня всегда есть миллион дел! Там друзья, там любимые места, там, наконец, самая уютная в мире квартира, в которой мы почти не успели пожить. Я обязательно прилечу на игру и буду рада снова оказаться дома с мужем и сыном, пусть и всего на пару дней.

Как бы ни закончился этот раунд – мое сердце будет немножко разбито.

– "Шахтер" – не чужой для вас клуб. Чему вы сильнее расстроитесь: если дальше пройдет "Рома" или "Шахтер"?

– "Шахтер" – не просто не чужой для меня, это команда моего родного города. Это замечательный клуб, с которым я несколько лет бок о бок работала, который всегда поддерживала. У меня и сегодня там остались хорошие друзья. Поэтому, честно говоря, я расстроилась уже тогда, когда такой жребий выпал. Впервые в моей жизни мы окажемся с "Шахтером" по разные стороны футбольных баррикад. И я знаю точно, как бы ни закончился этот раунд – мое сердце будет немножко разбито.

Я скучаю по Украине, это неизбежно для всех, кто далеко от дома.

– Вы уже полтора года живете в Риме. Чувствуете себя там как дома?

– Кто точно чувствует себя абсолютно как дома, так это мой сын. Он с трех месяцев живет в Италии, обожает пасту, моцареллу, обращается к незнакомым женщинам "seniora" и иногда, если чему-то удивляется, складывает ладошки вместе и говорит "mamma mia!" Его дом здесь, не в Украине или Португалии. Наша семья полюбила Италию, и Рим нас принял очень тепло. Но я скучаю по Украине, это неизбежно для всех, кто далеко от дома.

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– Плюсы Рима хорошо известны: красивый, исторический город, туда стремятся попасть все любители туризма. А есть минусы?

– Рим восхитителен! Но свои недостатки есть абсолютно у всего в этом мире. Вы уже сталкивались, например, с итальянскими zanzare? (прим. – комары). Здесь они беспощадны! (смеется). А если серьезно, то все это, безусловно, мелочи. Жить в таком городе – большая привилегия.

За публичность в нашей семье сейчас полностью отвечает Паулу.

– Вы – жена главного тренера "Ромы". Вас узнают в городе, когда вы выходите на семейную прогулку?

– Если речь о прохожих, то нет, слава Богу! (смеется). Я не веду светский образ жизни, за публичность в нашей семье сейчас полностью отвечает Паулу.

– Какое впечатление на вас производят болельщики Ромы?

– Вызывают огромное уважение. Болельщики "Ромы" – это огромная сила, очень требовательная сила. Но это и огромная страсть, и безусловная преданность эмблеме клуба. Очень многие из них фактически живут футболом. Живут, понимаете? В день матча разговоры об игре слышны просто из каждого "утюга": на каждой радиостанции в каждой машине, в каждом супермаркете или баре, куда итальянцы забегают выпить кофе. Женщины, мужчины, дети – абсолютно все обожают футбол. И культура боления здесь совершенно особенная, здесь нет полутонов: либо ты победитель, и ты в раю, либо проигравший... И тогда сами понимаете! (смеется). Но это нормально, это – футбол!

Я очень горжусь тем, что Паулу любят болельщики

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– Итальянские фанаты – одни из самых эмоциональных в Европе. Случались неприятные истории с ними?

– Нет, вообще никогда. С Паулу иногда сложно бывать в людных местах, но это всегда очень позитивное внимание, которое он ценит. Люди в Италии очень искренны, открыты, непосредственны. Например, официант в ресторане во время ужина может протянуть Паулу свой мобильный телефон со словами: "Мистер, это мой друг Джанлука, поговорите с ним, он большой фанат "Ромы!" И в следующие 10 минут я буду ужинать в одиночестве (смеется). Это моменты, которые всегда приносят улыбку. Я очень горжусь тем, что Паулу любят болельщики.

– Рома несколько раз проиграла с крупным счетом. Как Паулу ведет себя после таких поражений?

– Паулу не из тех тренеров, которые после победы витают в облаках от счастья, а после поражения впадают в депрессию. Он очень сдержанно относится к успеху, понимая, что нужно продолжать работать. И так же выдержанно, но очень требовательно подходит к поражениям. Он знает, что после любого поражения наступит следующий день, когда нужно не рефлексировать, а искать решения и работать еще больше, чтобы исправить то, что не получилось.

– Можете вспомнить, после какого матча в "Роме" он был максимально счастлив, а после какого – огорчен?

– Максимально счастлив – нет, не припомню... А вот огорчен – после поражения в дерби. Игры с "Лацио" всегда невероятно принципиальны, это сумасшедший накал соперничества и огромное желание победить с каждой стороны. Паулу после игры был очень разочарован результатом и расстроен.

В футбольной тактике на моих советах далеко не уедешь.

– Согласны ли вы с утверждением, что жена главного тренера – его личный психотерапевт?

– И да, и нет. Скорее, первое доверенное лицо (улыбается). Паулу делится всем со мной, и я всегда рядом, если ему нужно мое мнение, поддержка или совет. Я не про тактику сейчас – тут на моих советах далеко не уедешь, конечно. Но в футболе успех и трудности часто где-то рядом: случаются трудные моменты, случаются очень трудные... И вот тогда важно сохранить баланс, отбросить эмоции и быть способной на поддержку.

– Помните ли вы момент, когда Паулу сообщил вам, что вы уедете жить в Рим? Как вы отреагировали?

– Ну, это не совсем та вещь, которую просто "сообщают". Это трудное решение, которое нужно принять вместе, выстрадать, если хотите. Времени на раздумья у нас почти не было, все случилось очень быстро и неожиданно. В конце сезона мы улетели в Португалию в долгожданный отпуск, а уже через несколько дней в спешке возвращались домой, чтобы собирать вещи. Паулу часто шутит, что быть женой тренера не так уж и просто... В те дни я поняла, что он имеет ввиду (смеется). Было очень трудно прощаться.

Казалось, что время остановилось, люди исчезли, что это съемки фильма-катастрофы.

– Каким был Рим, когда вы впервые вышли на улицы после самоизоляции?

– Сюрреалистически пустым. Представляете себе звенящую тишину вокруг Колизея, Ватикана? Когда слышишь крик чаек и больше ни звука? Я стояла одна на Испанской лестнице! Это невероятные чувства, до дрожи... Там, где миллионы туристов толпились 24 часа в сутки, не было ни души. Казалось, что время остановилось, люди исчезли, что это съемки фильма-катастрофы с очень реалистичными декорациями. Незабываемо и жутко.

– Что в Италии говорят об Украине? И что итальянцы знают о нашей стране?

– Никого, наверное, не удивлю ответом на этот вопрос. В Италии слышали о войне в Украине, знают некоторых наших спортсменов, знают, что женщины у нас невероятно красивы (улыбается). Кто-то четко видит разницу между украинцами и россиянами, кто-то очень призрачно. Но, в целом, отношение очень теплое. Наши соотечественники любят Италию и, верю, она отвечает взаимностью.

– В Украине вы были очень активны в медиа. Когда смотрите итальянское ТВ, нет ли ностальгии по телевизионной карьере?

– Да, я иногда скучаю, это было бы интересным камбеком. Я провела сотни прямых эфиров, этот особый адреналин не забывается никогда. Но всему свое время. Два последних года по-своему меня наполнили и многое дали, это была очень продуктивная пауза. Даже не верится, но работе в медиа я отдала почти 10 лет, треть своей жизни! Путь от телеведущей до члена наблюдательного совета крупнейшей медиагруппы оставил бесценный, просто безумно крутой опыт. Уверена, он пригодится.

– В прошлом году у вас произошел неприятный инцидент: ваш дом был ограблен. Как это случилось?

– Это некрасивое пятно на нашей красивой итальянской истории. В 6 вечера из полностью освещенного дома, который не был, к тому же, пуст, некто умудрился вынести очень памятные для нас вещи. Дело, повторюсь, не в их стоимости, а в воспоминаниях, которые были с ними связаны. Отвратительные чувства, злость и... бессилие. Ничего из украденного, естественно, найдено не было.

– Следите ли вы с супругом за украинским футболом?

– Всегда стараемся следить, особенно за играми "Шахтера". В ЧУ болеем за ребят безоговорочно – только вперед! Даже не представляю другого обладателя золотых медалей в Украине, как и Паулу – в качестве тренера любого другого украинского клуба. Только "Шахтер"!

11 марта "Шахтер" сыграет с "Ромой" на выезде, а 18 марта – в Киеве на "Олимпийском". Выиграть билеты на ответную игру можно будет во время нашего стрима первого матча в YouTube – 11 марта в 22:00.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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