"З "Ромою" буде тактична війна": Каштру – про зустріч з Фонсека

У четвер, 11 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. У Римі місцева "Рома" приймає "Шахтар".

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Перед матчем головний тренер "гірників" Луїш Каштру розповів про стратегію, розбір суперника і спадщину Паулу Фонсеки.

- У цьому сезоні в матчі з італійським клубом ви здивували зміною тактичної схеми. Відштовхуючись від того, що "Рома" грає в три центральні захисники, чи будете щось міняти в побудові своєї команди?

- Щоб змінити свою гру, абсолютно не потрібно міняти саме тактичну схему. Є певні специфікації розташування футболістів і їх подальшої динаміки. Не варто забувати, що тактична схема – це всього лише початкова розстановка. У нас є різні варіанти гри. Проти "Роми" ми виберемо свій шлях, по якому постараємося пройти, розкрити правильні зони і добиратися до воріт суперника. Можемо поміняти тактичну схему, але, як я і сказав, це не найголовніше. У будь-якому випадку команда завтра вийде на поле добитися хорошого результату, щоб у матчі-відповіді в Києві ми змогли з успіхом пройти в 1/4 фіналу.

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- Яку спадщину в "Шахтарі" вам залишив Паулу Фонсека?

- Залишив фантастичних гравців, чудовий колектив, команду, яка заробляла титули. Це клуб з відмінними вболівальниками, які люблять "Шахтар". Прекрасна адміністрація, яка намагається робити все, щоб відчувався повний комфорт і були всі умови для роботи. Коли йде такий тренер, як Фонсека, завоювавши кілька титулів, це, звичайно, залишає відчуття, що всі сумують за ним.

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- Ми бачили різні варіанти вашої команди в Лізі чемпіонів: ви глибоко захищалися в матчі з "Інтером", високо утримували лінію захисту в поєдинках з "Реалом" і двічі його обіграли. Що буде важливіше завтра: добре захищатися чи постаратися забити гол на виїзді?

- Важливо насамперед виконати стратегію на завтрашню гру, бути дуже дисциплінованими і уважними. Цей етап складається з двох матчів, і завтра – лише перший. Ми постараємося все виконати: зробити все, щоб забивати голи і завдяки нашій організації оборони не пропускати суперника до своїх воріт. Потрібно буде закривати деякі певні зони, які важливі для атак "Роми". Постараємося їх нейтралізувати. А з іншого боку – розкривати зони, необхідні нам для атак в протистоянні з такою організованою командою, як "Рома". Кожна гра – зі своєю історією і стратегією. Знаємо, чого хоче "Рома" і чого хочемо ми – пройти в наступний етап. Прекрасно розуміємо, що завтра зустрінемося з одним з кандидатів на перемогу в Лізі Європи. Важливо бути уважними і підійти до поєдинку дуже серйозно. Іноді доводиться ставити футболістів, де суперник тобі дозволяє, але потрібно також показувати свою гру. Завтра, думаю, буде дуже дисциплінована тактична війна на полі.

- Паулу Фонсека дуже добре знає сильні і слабкі сторони команди. Для вас це проблема? Чи ви вважаєте, що за півтора року "Шахтар" досить змінився, щоб здивувати?

- У нас, тренерів, перед абсолютно кожним матчем є повністю розібраний суперник, відео з колективними, з індивідуальними діями, за секторами, по флангах. Ми прекрасно знаємо все те, що робить опонент. Чого ми часто не знаємо, і, можливо, це є одним з головних факторів, – ментальну складову команди. Як вона реагує на погані моменти, коли щось на полі йде не так? Як інші реагують на момент слабкості партнера по команді? Можливо, у Паулу є ця перевага: він знає гравців, їх поведінку, ментальний настрій, так би мовити, зсередини. Вирішальний це фактор? Хто знає! Я думаю ні. Як тренер я дуже довіряю своїм футболістам. В першу чергу важливо, як кожен з хлопців виконує своє завдання на полі. Є чудова можливість розвивати свою роботу. Я абсолютно впевнений у своїх гравцях. Завжди їм кажу, що ми можемо перемогти будь-якого суперника на будь-якому стадіоні світу. Ось перевага, яка є. Мої діти завжди чудово працюють.

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