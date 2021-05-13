Российский тренер поздравил Динамо с победой в Кубке Украины

Юрий Семин, который становился чемпионом Украины вместе с киевским Динамо, поздравил команду с победой в Кубке Украины и восхитился работой Луческу

Бывший главный тренер киевского Динамо Юрий Семин поздравил клуб с победой в Кубке Украины. В финале Динамо в овертайме обыграло Зарю. Ранее киевляне также выиграли золотые медали Премьер-лиги.

"Динамо Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл! Пример победного спортивного долголетия!" – написал Семин в Instagram.

Юрий Семин возглавлял Динамо с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012 год. Становился чемпионом Украины и доходил до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграл Шахтеру, который тогда возглавлял Луческу.

Ранее мы писали, что киевский клуб благодаря "хет-трику" в сезоне 2020/2021 добыл уже 38-ю победу в украинских турнирах и обошел "горняков" на три кубка.



