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Российский тренер поздравил Динамо с победой в Кубке Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 мая, 23:18
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Юрий Семин, который становился чемпионом Украины вместе с киевским Динамо, поздравил команду с победой в Кубке Украины и восхитился работой Луческу

Бывший главный тренер киевского Динамо Юрий Семин поздравил клуб с победой в Кубке Украины. В финале Динамо в овертайме обыграло Зарю. Ранее киевляне также выиграли золотые медали Премьер-лиги.

"Динамо Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл! Пример победного спортивного долголетия!" – написал Семин в Instagram.

Юрий Семин возглавлял Динамо с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012 год. Становился чемпионом Украины и доходил до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграл Шахтеру, который тогда возглавлял Луческу.

Ранее мы писали, что киевский клуб благодаря "хет-трику" в сезоне 2020/2021 добыл уже 38-ю победу в украинских турнирах и обошел "горняков" на три кубка.


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