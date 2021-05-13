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Російський тренер привітав Динамо з перемогою в Кубку України

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 травня, 23:18
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Юрій Сьомін, який ставав чемпіоном України разом з київським Динамо, привітав команду з перемогою в Кубку України і захопився роботою Луческу

Колишній головний тренер київського Динамо Юрій Сьомін привітав клуб з перемогою в Кубку України. В фіналі Динамо в овертаймі переграло Зорю. Раніше кияни також виграли золоті медалі Прем'єр-ліги.

"Динамо Київ! Чемпіони та володарі Кубка! Вітаю! Мірча Луческу прийшов і все виграв! Приклад переможного спортивного довголіття!" – написав Сьомін в Instagram.

Юрій Сьомін очолював Динамо з 2007-го по 2009-й і з 2010-го по 2012 рік. Ставав чемпіоном України і доходив до півфіналу Кубка УЄФА, де програв Шахтарю, який тоді очолював Луческу.

Раніше ми писали, що київський клуб завдяки "хет-трику" в сезоні 2020/2021 здобув уже 38-ту перемогу в українських турнірах і обійшов "гірників" на три кубка.

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