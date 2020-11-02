Россия рассматривается как единственная хозяйка футбольного Евро-2020

В связи с новой волной коронавируса УЕФА всерьез обеспокоен организацией чемпионата Европы в 2021 году. Даже подумывает о пересмотре формата Евро-2020, которое следующим летом должны принять 12 разных стран. По информации Le Parisien, в УЕФА даже могут принять решение о проведении всех матчей турнира на территории России. Тогда как еще пару недель назад УЕФА планировал забрать у России право на проведение Евро-2020.

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Откроется турнир в Риме / Фото: UEFA.com

По мнению представителей футбольного союза в нынешних условиях будет сложно организовать турнир в 12 городах, как планировалось первоначально. Так как из-за пандемии в разных странах будут действовать свои ограничения. К тому же пересечение границ в такой ситуации станет проблематичным.

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По всей видимости, права проведения матчей Евро-2020 лишится Азербайджан. Военный конфликт в Нагорном Карабахе вынуждает организаторов лишить Баку статуса города, в котором пройдут матчи турнира.

Стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге / Фото: Reuters

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В свою очередь Россия выглядит хорошим кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая построенную к чемпионату мира 2018 года инфраструктуру. Однако мнения о реальной ситуации с коронавирусом в России расходятся. Цифры, сообщаемые Кремлем, регулярно подвергаются сомнению.

В начале октября писали, что Англия может остаться без Евро-2020. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что поединки могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, что сборная Украины отобралась на Евро, как победитель своей группы.

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