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Англия может остаться без Евро-2020 из-за коронавируса

4 октября, 12:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Без места проведения могут остаться семь поединков, в том числе и финал

Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Англии следующим летом оказалось под угрозой срыва. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что поединки могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.

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"Я очень надеюсь, что мы сможет принять матчи Евро-2020. Но, учитывая этот вирус и его непредсказуемость, я не могу дать стопроцентной гарантии. Болельщики бы не хотели, чтобы матчи проходили, если бы это будет небезопасно. Но если никакой опасности не будет, то, конечно, мы будем работать над этим. Зимой мы снова столкнемся с коронавирусом. Принимая решения по матчам Евро, я буду в первую очередь руководствоваться здоровьем", – заявил Дауден в интервью The Sun.

Англия должна принять семь поединков Евро-2020, в том числе матч 1/8 финала, полуфиналы и финал.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось проводить в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня и 11 июля 2021 года.

Ранее мы писали, что финалист чемпионата мира будет готовить Нидерланды к матчу против Украины на Евро-2020. Де Бур уже входил в тренерский штаб национальной команды на ЧМ-2010.

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По ком ударит перенос Евро-2020 на следующий год:

По ком ударит перенос Евро-2020 на следующий год

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сборная Англии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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