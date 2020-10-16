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УЕФА планирует забрать у России право на проведение матчей Евро-2020

16 октября, 10:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футбольные функционеры принимают во внимание ситуацию с коронавирусом

Пандемия коронавируса продолжает пагубно влиять в том числе и на спортивные мероприятия. В начале октября писали, что Англия может остаться без Евро-2020. Теперь появилась информация, что количество мест проведения чемпионата Европы сократят за счет России и Азербайджана.

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Информацию об этом распространил британский таблоид The Sun.

Сам турнир, запланированный на следующее лето, отменять не собираются. Но вот матчи пройдут не в 12 городах разных стран, как изначально планировалось. Основная причина – пандемия коронавируса, во время которой футбольные функционеры хотят сократить количество перелетов. Главными претендентами на исключение из списка являются Санкт-Петербург и Баку. Кроме того, принимают во внимание военный конфликт между Азербайджаном и Арменией.

На днях соперники сборной Украины на Евро-2020 забили в Лиге наций на двоих один мяч.

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На крайний случай в УЕФА рассматривают и вариант, что весь турнир проведут в одной стране на четырех стадионах. Испания является одной из держав, которая может выручить чиновников.

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Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию в борьбе за путевку на Евро:

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