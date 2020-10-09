Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Последний соперник для сборной Украины на Евро-2020 почти определен

9 октября, 08:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наша команда следующим летом сыграет с Северной Македонией или Грузией

За матчами сборной Украины в эти дни на второй план отошли баталии за выход на Евро-2020. Напомним, на данный момент известны 20 из 24 участников, а еще четвертку определяют в стыковых поединках. Уже опубликован календарь Евро-2020 для сборной Украины.

Реклама

Андрея Шевченко и его подопечных больше всего, конечно, интересует, кто станет их последним соперником на групповом этапе. Вчера вечером в борьбу за четыре путевки вступили 16 сборных, и круг претендентов уменьшился вдвое. Стало известно, что "желто-синие" в Бухаресте точно не сразятся с румынами, поскольку те вчера проиграли в Исландии.

Так что наш оппонент определится по пути D – на решающий поединок в Грузию приедет команда Северной Македонии. Эти сборные добыли домашние победы в полуфиналах. Финалы же намечены на 12 ноября.

Путь А. Болгария – Венгрия – 1:3, Исландия – Румыния – 2:1.

Смотрите, как румынская команда уступила в гостях.

Реклама

Путь В. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (пен. – 3:4), Словакия – Ирландия – 0:0 (пен. – 4:2)

В тренде
В "Шахтере" рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой

Путь С. Шотландия – Израиль – 0:0 (пен. – 5:3), Норвегия – Сербия – 1:2.

Путь D. Грузия – Беларусь – 1:0, Северная Македония – Косово – 2:1.

Недавно соперник сборной Украины на Евро-2020 получил тренера-неудачника.

Реклама

Смотрите, как Северная Македония обыграла Косово.

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол плей-офф Евро-2020 Лига наций
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять