Последний соперник для сборной Украины на Евро-2020 почти определен

Наша команда следующим летом сыграет с Северной Македонией или Грузией

За матчами сборной Украины в эти дни на второй план отошли баталии за выход на Евро-2020. Напомним, на данный момент известны 20 из 24 участников, а еще четвертку определяют в стыковых поединках. Уже опубликован календарь Евро-2020 для сборной Украины.

Реклама

Андрея Шевченко и его подопечных больше всего, конечно, интересует, кто станет их последним соперником на групповом этапе. Вчера вечером в борьбу за четыре путевки вступили 16 сборных, и круг претендентов уменьшился вдвое. Стало известно, что "желто-синие" в Бухаресте точно не сразятся с румынами, поскольку те вчера проиграли в Исландии.

Так что наш оппонент определится по пути D – на решающий поединок в Грузию приедет команда Северной Македонии. Эти сборные добыли домашние победы в полуфиналах. Финалы же намечены на 12 ноября.

Путь А. Болгария – Венгрия – 1:3, Исландия – Румыния – 2:1.

Смотрите, как румынская команда уступила в гостях.

Реклама

Путь В. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:1 (пен. – 3:4), Словакия – Ирландия – 0:0 (пен. – 4:2)

Путь С. Шотландия – Израиль – 0:0 (пен. – 5:3), Норвегия – Сербия – 1:2.

Путь D. Грузия – Беларусь – 1:0, Северная Македония – Косово – 2:1.

Недавно соперник сборной Украины на Евро-2020 получил тренера-неудачника.

Реклама

Смотрите, как Северная Македония обыграла Косово.

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама