Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Рома сделала оригинальный подарок Жозе Моуринью. Вы зацените

4 мая, 20:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сегодня стало известно, что Моуринью с лета будет работать в Роме, римский клуб преподнес оригинальный подарок будущему тренеру – чехол для телефона

Новый главный тренер Ромы Жозе Моуринью похвастался новым чехлом для телефона. Он в цветах римской команды и с инициалами JM (Jose Mourinho).

Реклама

"Мой новый чехол для телефона", – написал на своей странице в Instagram Моуринью.

Читайте также: Приключения джедая Моуринью в Украине: в Одессе Жозе стоял на коленях, а в Киеве развалил стол

В тренде
Белорусский спортсмен объявил голодовку в поддержку политзаключенных. Уже потерял 9 кг

Напомним, что последним клубом Жозе Моуринью был Тоттенхэм, который он покинул 19 апреля. Контракт Моуринью с Ромой рассчитан до 30 июня 2024 года. На этой должности он заменит Паулу Фонсеку.

Реклама

Фонсека пришел в Рому из Шахтера летом 2019 года. В прошлом сезоне римляне заняли пятое место и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В этом сезоне Рома играет в полуфинале второго по значимости еврокубка, однако в Серии А занимает лишь седьмую строчку и рискует снова остаться без Лиги чемпионов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фото
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фотоФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять