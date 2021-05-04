Рома сделала оригинальный подарок Жозе Моуринью. Вы зацените

Сегодня стало известно, что Моуринью с лета будет работать в Роме, римский клуб преподнес оригинальный подарок будущему тренеру – чехол для телефона

Новый главный тренер Ромы Жозе Моуринью похвастался новым чехлом для телефона. Он в цветах римской команды и с инициалами JM (Jose Mourinho).

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"Мой новый чехол для телефона", – написал на своей странице в Instagram Моуринью.

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Напомним, что последним клубом Жозе Моуринью был Тоттенхэм, который он покинул 19 апреля. Контракт Моуринью с Ромой рассчитан до 30 июня 2024 года. На этой должности он заменит Паулу Фонсеку.

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Фонсека пришел в Рому из Шахтера летом 2019 года. В прошлом сезоне римляне заняли пятое место и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В этом сезоне Рома играет в полуфинале второго по значимости еврокубка, однако в Серии А занимает лишь седьмую строчку и рискует снова остаться без Лиги чемпионов.