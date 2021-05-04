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Рома зробила оригінальний подарунок Жозе Моурінью. Ви заціните

4 травня, 20:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сьогодні стало відомо, що Моурінью з літа працюватиме в Ромі, римський клуб підніс оригінальний подарунок майбутньому тренеру – чохол для телефона

Новий головний тренер Роми Жозе Моурінью похвалився новим чохлом для телефона. Він в кольорах римської команди і з ініціалами JM (Jose Mourinho).

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"Мій новий чохол для телефона", – написав на своїй сторінці в Instagram Моурінью.

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Нагадаємо, що останнім клубом Жозе Моурінью був Тоттенгем, який він покинув 19 квітня. Контракт Моурінью з Ромою розрахований до 30 червня 2024 року. На цій посаді він замінить Паулу Фонсеку.

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Фонсека прийшов у Рому з Шахтаря влітку 2019 року. У минулому сезоні римляни зайняли п'яте місце і дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У цьому сезоні Рома грає в півфіналі другого за значимістю єврокубку, проте в Серії А займає лише сьому сходинку і ризикує знову залишитися без Ліги чемпіонів.

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