Рома зробила оригінальний подарунок Жозе Моурінью. Ви заціните

Новий головний тренер Роми Жозе Моурінью похвалився новим чохлом для телефона. Він в кольорах римської команди і з ініціалами JM (Jose Mourinho).
"Мій новий чохол для телефона", – написав на своїй сторінці в Instagram Моурінью.
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Нагадаємо, що останнім клубом Жозе Моурінью був Тоттенгем, який він покинув 19 квітня. Контракт Моурінью з Ромою розрахований до 30 червня 2024 року. На цій посаді він замінить Паулу Фонсеку.
Фонсека прийшов у Рому з Шахтаря влітку 2019 року. У минулому сезоні римляни зайняли п'яте місце і дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. У цьому сезоні Рома грає в півфіналі другого за значимістю єврокубку, проте в Серії А займає лише сьому сходинку і ризикує знову залишитися без Ліги чемпіонів.