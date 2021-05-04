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Жозе Моуринью заменил экс-тренера Шахтера в Риме

4 мая, 16:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитый португальский специалист летом возглавит итальянскую Рому, которую покинет его земляк Паулу Фонсека, ранее работавший в Украине

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Руководство итальянской Ромы определилось с новым главным тренером. Им станет Жозе Моуринью, который займет место Паулу Фонсеки. Фонсека покинет команду по окончании сезона. Контракт Моуринью с Ромой рассчитан до 30 июня 2024 года.

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"Мы очень рады приветствовать Жозе Моуринью в семье Ромы. Жозе – чемпион, который выигрывал трофеи на всех уровнях и обеспечит выдающееся лидерство и опыт для нашего амбициозного проекта. Подписание контракта с Жозе представляет собой большой шаг вперед в построении победоносного, прочного и прочного менталитета в нашем клубе", – говорится в заявлении Ромы.

Последним клубом Жозе Моуринью был Тоттенхэм, который он покинул 19 апреля.

"Невероятная страсть болельщиков Ромы убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. В то же время я желаю Паулу Фонсеке удачи", – сказал после назначения Моуринью.

Фонсека пришел в Рому из Шахтера летом 2019 года. В прошлом сезоне римляне заняли пятое место и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В этом сезоне Рома играет в полуфинале второго по значимости еврокубка, однако в Серии А занимает лишь седьмую строчку и рискует снова остаться без Лиги чемпионов.

Паулу Фонсека
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Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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