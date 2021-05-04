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Паулу Фонсеку увольняют в Италии: за два сезона не выиграл ничего

4 мая, 14:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека летом покинет пост наставника Ромы. В клубе решили не продлевать контракт с португальцем после двух сезонов

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Португальский наставник Паулу Фонсека покинет итальянскую Рому по окончании сезона. Он проработал в Риме два сезона. Ранее мы писали, что главный куряга мирового футбола заменит экс-тренера Шахтера в Роме, но пока об этом официально не сообщали.

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Фонсека пришел в Рому из Шахтера летом 2019 года. В прошлом сезоне римляне заняли пятое место и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В этом сезоне Рома играет в полуфинале второго по значимости еврокубка, однако в Серии А занимает лишь седьмую строчку и рискует снова остаться без Лиги чемпионов.

Тем не менее, руководство клуба поблагодарило Фонсеку за проделанную работу.

"Пауло провел команду через несколько проблем, включая пандемию COVID-19 и смену владельца, и сделал это с великодушием, справедливостью и отличным характером. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях", – говорится на официальном сайте Ромы.

Смотрите, как Рома пропустила шесть мячей от МЮ в Лиге Европы:

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