Приключения джедая Моуринью в Украине: в Одессе Жозе стоял на коленях, а в Киеве развалил стол

В Лондоне он скандалил с Шевой, а на НСК превратился в героя "Звездных войн". Знаменитому тренеру – 58 лет

Во вторник, 26 января, свой день рождения отметил, пожалуй, самый знаменитый португалец, за исключением Криштиану Роналду. 58 лет исполнилось тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, "Особенному", который из простого, казалось бы, переводчика сумел превратиться в одного из лучших тренеров века, выигравшего Лигу чемпионов, первенства Англии, Испании, Италии и не только.

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Мы собрали воедино истории, которые связывают звездного именинника Жозе Моуринью с Украиной.

Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

СКАНДАЛИЛ С ШЕВОЙ

И ИЗ-ЗА НЕГО УШЕЛ ИЗ "ЧЕЛСИ"

1 июля 2006 года. За рекордные для украинского футбола 44 млн евро Андрей Шевченко перешел из "Милана" в "Челси". Хозяин лондонского клуба Роман Абрамович был доволен, как слон, заполучив такую звезду. Только вот в тактические схемы тренера "синих" Жозе Моуринью Шева не вписался, голами радовал ну крайне редко, вчистую проиграв конкуренцию за статус основного форварда команды Дидье Дрогба.

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Поговаривали, что "Особенный" изначально был против прихода украинца. После подписания же Шевы португалец то и дело конфликтовал как с самим украинцем, так и с Абрамовичем, настаивавшим, чтобы Андрей обязательно был в составе. Итогом этих склок и ухудшения результатов "Челси" стал уход Моуринью, а затем и Шевченко, который все чаще к тому времени лечил спину, а не играл в футбол. Позже переход Шевы в "Челси" признают худшим в истории английского клуба.

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Хотя, уже став тренером сборной Украины, Шева скажет: "Жозе интересно управлял командой, всегда умел выжать максимум из минимума. Я многому научился у Моуринью".

Жозе Моуринью / Фото: AFP

РАЗБИЛ СТОЛ В КИЕВЕ И ПЛАКАЛ

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4 ноября 2009 года. "Интер", руководимый Моуринью, проигрывал в Киеве на стадионе имени Лобановского "Динамо" 0:1. Гол "мести" забил Шевченко. Команде Жозе грозило поражение и вылет из Лиги чемпионов. Однако на последних минутах "Интер" не только сравнял счет, но и вырвал победу – 2:1.

"Я видел всего три-четыре момента, когда Моуринью был взбешен во время игры. И один из таких инцидентов произошел в Киеве. Это был перерыв матча, мы проигрывали "Динамо" 0:1 после первого тайма и были близки к прощанию с Лигой чемпионов, – вспоминает бывший спортивный директор "Интера" Марко Бранка. – Жозе был настолько взбешен, что разбил тяжелый железный массажный стол в раздевалке. Если честно, я даже не понимаю, как он это сделал. Но, наверное, это помогло нам, ведь на 86-й минуте Милито сравнял счет, а Снейдер забил победный мяч на 89-й. Остальное – уже история"

"Я плакал после матча с "Динамо". В том поединке мне удалось достучаться до сердец игроков", – вот что говорит о той игре в Киеве сам Моуринью

Интересно, что в том сезоне "Интер" дошел до финала Лиги чемпионов, в котором обыграл 2:0 "Баварию" украинца Анатолия Тимощука.

"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ" НА НСК:

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ – ЖОЗЕ

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12 октября 2015 года. Жозе Моуринью во время своего второго пришествия в "Челси" прилетел в Киев, чтобы лично понаблюдать за матчем Украина – Испания (0:1). По слухам, в той игре португалец просматривал Андрея Ярмоленко, тогда еще динамовца, чтобы понять, приглашать ли того в "Челси". В итоге, Ярмоленко в "Челси" не перешел, а Моуринью вскоре сам был уволен из лондонского клуба. Однако болельщикам тот визит Жозе на НСК "Олимпийский" запомнился, прежде всего, внешним видом "Особенного". Знаменитый тренер в Киеве "шифровался" при помощи загадочного капюшона, в котором напоминал джедая из "Звездных войн" и персонажа игры Assassin's Creed.

БРОСАЛСЯ НА СВОЙ ШТАБ

ИЗ-ЗА ПЕТРЯКА

29 сентября 2016 года. Моуринью, возглавлявший тогда "Манчестер Юнайтед", разнес в пух и прах весь свой штаб на "Олд Траффорд" во время матча Лиги Европы с луганской "Зарей".

"Во время матча в Манчестере минуте на 20-й подходит Погба к скамейке запасных, с Моуринью разговаривает. Я так понял, Погба не знал, что ему делать с Петряком, который просто висел у него на ногах. 60-килограммовое ядро, – рассказывал бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов. – Позади Моуринью сидели помощники. Человек пятнадцать, наверное, все с ноутбуками, с гарнитурой. Постоянно передавали ему листы бумаги. И вот он берет их в горсть и бросает назад с таким видом: "Что вы мне дали?". Они готовили разбор "Зари" перед матчем, а получилось совсем не так. Это было для меня неожиданностью и приятным моментом – нервозность Моуринью, когда что-то не так идет на поле, где с одной стороны играют мальчики из Украины, из Луганска, а с другой – Руни, Мхитарян, Погба и другие"

Кстати, непосредственно по ходу того матча Жозе набросился и на вингера луганчан Петряка, обвиняя того в симуляции. "Моуриньо наезжал, а потом в подтрибунке подошел и обнял", – поведал об этом Петряк.

"МЮ" тогда выиграл у "Зари" всего лишь 1:0, в середине второй половины забил Ибрагимович.

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

А В ОДЕССЕ МОУРИНЬО

ВСТАЛ НА КОЛЕНИ

8 декабря 2016 года. Моуриньо приехал с "МЮ" в Одессу на ответный матч Лиги Европы против "Зари". Манкунианцы выиграли 2:0, а спортивное событие года для Южной Пальмиры запомнилось, с одной стороны, надменностью, с другой – простотой Жозе.

"Поле здесь жесткое, ледяное", – критиковал траву на одесском стадионе Моуринью, попутно упрекая УЕФА в том, что в декабре месяце заставили "МЮ" лететь в холодную Украину, хотя можно было иначе составить календарь

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Вместе с тем, как же "Особенный" осчастливил одесских охотников за автографами!

"Его поведение в Одессе – лучший пример описания человеческих качеств Моуринью. Я восхищен тем, как он отнесся к украинским людям! Не хочу обидеть никого из украинских тренеров Премьер-лиги, но Моуриньо не постеснялся встать на колени и поставить автографы на бутсах мальчишек. Я это видел воочию! Такое внимание к детям дорогого стоит", – нахваливал португальца тогдашний наставник "Зари" Юрий Вернидуб

Смотрите, как сейчас под руководством Моуринью играет "Тоттенхэм"

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