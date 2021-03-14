"Рома" перед приездом к "Шахтеру" сенсационно проигрывает в Италии

Римляне не смогли обогнать "Ювентус" и остались на пятом месте турнирной таблицы

После победы над "Шахтером" в Лиге Европы итальянскую "Рому" ждал холодный душ. Как оказалось, лидер "Ромы" не сыграет в ответном матче с "Шахтером". Атакующий полузащитник Генрих Мхитарян получил травму в поединке против бывшей команды и теперь передвигается на костылях.

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А сегодня команда Паулу Фонсеки сенсационно проиграла в Серии А одному из аутсайдеров – "Парме", занимающей 19-е, предпоследнее, место. 20-летний румын Валентин Михайла открыл счет уже на 9-й минуте. А на 55-й бразилец Эрнани удвоил преимущество хозяев с пенальти.

Как ни старались Эдин Джеко, Стефан Эль-Шаарави и их партнеры, но забить хотя бы мяч не смогли. Смотрите обзор матча "Парма" – "Рома":

Таким образом, римляне остались на пятой строчке таблицы, отставая от "Ювентуса" на два очка. А команда Криштиану Роналду с его дубля уже начала встречу с "Кальяри". Тем временем, на нашем сайте стартовал "Милан" – "Наполи" онлайн, встреча начнется в 21:45.

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В ближайший четверг, 18 марта, "Шахтер" примет "Рому" в ответом матче 1/8 финала Лиги Европы на киевском "Олимпийском". Сегодня "Шахтер" разгромил "Десну" в столице и продолжает отставать от "Динамо" на четыре очка.

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