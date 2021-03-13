Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Костыли вместо Киева: лидер "Ромы" не сыграет в ответном матче с "Шахтером"

13 марта, 23:05

Олег Люлька Олег Люлька

Генрих Мхитарян выбыл из строя на три недели

Один из лучших бомбардиров "Ромы" экс-полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян точно не сыграет в ответном матче 1/8 Лиги Европы против "горняков", который состоится 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".

Реклама

Читайте также: Фонсеку позвали из "Ромы" в "Спартак": экс-тренер "Шахтера" озвучил желаемую зарплату

Капитан сборной Армении был заменен в первом тайме поединка этих команд в Риме 11 марта, когда "Рома" обыграла "Шахтер" 3:0.

Теперь стали известны результаты медобследования Мхитаряна. Как сообщает Vnews.am, из-за травмы голени Генрих пропустит около трех недель.

Реклама

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян / Фото: REUTERS

В тренде
Израиль против стадиона Шухевича в Тернополе: реакция украинского МИД

Кстати, как отмечает Corriere dello Sport, накануне вечером Мхитарян на базе "Ромы" передвигался на костылях.

Посмотрим, сыграет ли отсутствие одного из лидеров "Ромы" на руку "Шахтеру". Как заявил молодой полузащитник "горняков" Георгий Судаков, 0:3 в Риме – еще не конец: "У нас есть менталитет победителей и все надеются на ответный матч".

Реклама

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Генрих Мхитарян Рома Италия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды "Холостяка"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять