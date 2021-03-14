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"Рома" перед приїздом до "Шахтаря" сенсаційно програє в Італії

14 березня, 19:28

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Римляни не змогли обігнати "Ювентус" і залишилися на п'ятому місці турнірної таблиці

Після перемоги над "Шахтарем" у Лізі Європи італійську "Рому" чекав холодний душ. Як виявилося, лідер "Роми" не зіграє в матчі-відповіді з "Шахтарем". Атакуючий півзахисник Генріх Мхітарян отримав травму в поєдинку проти колишньої команди і тепер пересувається на милицях.

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А сьогодні команда Паулу Фонсеки сенсаційно програла в Серії А одному з аутсайдерів – "Пармі", що займає 19-е, передостаннє, місце. 20-річний румун Валентин Михайла відкрив рахунок уже на 9-й хвилині. А на 55-й бразилець Ернані подвоїв перевагу господарів з пенальті.

Як не старалися Едін Джеко, Стефан Ель-Шаараві і їхні партнери, але забити хоча б м'яч не змогли. Дивіться огляд матчу "Парма" – "Рома":

Отже, римляни залишилися на п'ятій сходинці таблиці, відстаючи від "Ювентуса" на два очки. А команда Кріштіану Роналду з його дубля вже розпочала зустріч із "Кальярі". Тим часом, на нашому сайті стартував "Мілан" – "Наполі" онлайн, зустріч розпочнеться о 21:45.

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У найближчий четвер, 18 березня, "Шахтар" прийме "Рому" в повторному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на київському "Олімпійському". Сьогодні "Шахтар" розгромив "Десну" в столиці і продовжує відставати від "Динамо" на чотири очки.

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