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"Рома" – "Интер" 2:2: видео голов центрального матча в Италии

10 января, 17:29

Олег Люлька Олег Люлька

Команда экс-тренера "Шахтера" спаслась от поражения в поединке с недавней еврокубковой жертвой "горняков"

Центральный матч 17-го тура чемпионата Италии между представителями ведущей тройки "Ромой" и "Интером" завершился в результативную ничью – 2:2. Команда экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки "Рома" спаслась от поражения, забив недавно выбитому "горняками" из еврокубков "Интеру" за четыре минуты до конца основного времени.

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Таким образом от лидирующего в турнирной таблице Серии А "Милана" "Интер" отстает на три очка, "Рома" – на шесть.

Обзор матча "Рома" – "Интер" (2:2)

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"Рома" – "Интер" – 2:2
Голы: Пеллегрини, 17, Манчини, 86 – Шкриниар, 56, Хакими, 63
"Рома": Лопес – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Карсдорп, Вильяр, Верету (Кристанте, 79), Спинаццола (Перес, 73) – Пеллегрини, Джеко (Майораль, 88), Мхитарян
"Интер": Ханданович – Шкриниар, Де Врей, Бастони – Хакими (Коларов, 82), Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 82), Дармиан, Лукаку, Мартинес (Перишич, 77)
Предупреждения: Смоллинг, Манчини, Вильяр – Лукаку, Бастони, Перишич

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Источник: Сегодня|Спорт

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