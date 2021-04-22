Реал в матче с Кадисом прервал серию, которой не было 47 лет

Мадридская команда обыграла середняка, забив один из мячей с 11-метрового. Последний раз подопечным Зидана давали пенальти еще в октябре 2020 года

В среду вечером состоялось шесть матчей 32-го тура чемпионата Испании. В одном из них Реал обыграл в гостях скромный Кадис со счетом 3:0. Первый мяч мадридцы забили с пенальти, которое реализовал француз Карим Бензема. Оказалось, что прервалась серия "сливочных" из 25 матчей, в которых они не получали право на 11-метровый. Последний раз такое случалось 47 лет назад – в 1974 году!

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Исход противостояния решился с 30-й минуты по 40-ю, когда парни Зинедина Зидана отличились трижды. Карим Бензема оформил дубль, а защитник Альваро Одриосола забил свой первый мяч в сезоне. Пенальти же Реал до этого бил полгода назад в матче с Барселоной, когда на "Камп Ноу" свой шанс использовал Серхио Рамос.

Этот успех позволил Реалу догнать Атлетико по очкам и обойти земляков по дополнительным показателям. Смотрите обзор матча в Кадисе:

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Правда, подопечные Диего Симеоне провели на игру меньше. Сегодня они примут Уэску, занимающую 18-е место в Ла Лиге.

Тем временем Бильбао лишился Евро-2020: УЕФА наказал за отказ пустить зрителей.

Смотрите, как Ливерпуль и Реал сражались в Лиге чемпионов:

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