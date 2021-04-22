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Один из городов лишился Евро-2020: УЕФА наказал за сопротивление коронавирусу

22 апреля, 08:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футбольные функционеры заявили властям испанского Бильбао, что в этом городе не будут проводить матчи турнира из-за отказа пустить болельщиков на арену

Чемпионат Европы по футболу лишился одного из 12 стадионов, на котором изначально должны были пройти матчи. Испанский город Бильбао не будет принимать Евро-2020, поскольку местные власти не смогли гарантировать допуск зрителей на трибуны "Сан-Мамеса". Причина все та же – пандемия коронавируса.

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Об этом пишет авторитетное испанское издание Marca.

Официальное письмо от УЕФА уже пришло в Страну Басков, где категорически не согласны с решением чиновников. На днях Испания предложила УЕФА перенести матчи Евро-2020, мол, Бильбао поменять на Севилью. Но на это предложение пока не отреагировали.

Власти города намерены подать на УЕФА в суд, ведь они считают, что не нарушили контракт, подписанный в 2014 году. Сообщается, что в мероприятие уже вложили более 1,2 миллиона евро.

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Тем временем, сборная Украины нашла себе базу перед Евро-2020.

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Напомним, чемпионат планировался в 12 городах с 12 июня по 12 июля. Запасными же называют арены в Стокгольме (Швеция), Кардиффе (Уэльс) и Севилье.

Недавно стало известно, что власти Италии пустят болельщиков на стадион в Риме на Евро-2020.

Смотрите, как сборная Испании добыла волевую победу в Грузии:

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стадион футбол УЕФА Евро-2020 отстранение Бильбао
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