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Реал обыграл Шахтер в матче юношеской Лиги чемпионов (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 ноября, 17:15
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Шахтер U-19 уступил сверстникам из Реала в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Благодаря этой победе испанцы обошли "горняков" в турнирной таблице
Реал оказался сильнее Шахтера
Реал оказался сильнее Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Взрослые команды Реала и Шахтера встретятся сегодня вечером на "Сантьяго Бернабеу", начало – в 19:45. Трансляция Реал – Шахтер уже есть на нашем сайте. А перед этим сильнейшего определяли юниоры.

Судьбу встречи решил один мяч, забитый в начале второго тайма – на 56-й минуте отличился нападающий Оскар Аранда.

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Реал взял реванш у Шахтера за поражение в предыдущем матче, когда "горняки" на своем поле одолели действующего победителя Юношеской лиги УЕФА со счетом 3:2.

Испанцы обошли горняков в турнирной таблице, набрав семь очков. У Шахтера остается шесть баллов. Тем не менее, "горняки" еще сохраняют шансы на выход из группы.

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Напомним, вчера Динамо разгромило Барселону в Юношеской лиге УЕФА. Киевляне гарантировали себе выход в следующий раунд.

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11
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11
12
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10
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9
14
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15
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