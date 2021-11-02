Динамо громит Барселону! Невероятный результат в юношеской Лиге чемпионов

Киевское Динамо разгромило испанскую Барселону в Юношеской лиге УЕФА и гарантировала себе евровесну. Так бы и взрослая команда!

Динамо U-19 разгромило в Киеве Барселону / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Юные киевляне открыли счет уже на восьмой минуте – свой четвертый гол в турнире забил сенегальский талант Динамо Самба Диалло. Онлайн Динамо – Барселона уже есть на нашем сайте, а также доступен с помощью OLL.TV.

В середине первого тайма гости сравняли счет, но затем сами же усложнили себе ситуацию, когда незадолго до перерыва Илиас Акхомах заработал второе предупреждение за глупый фол в центре поля и оставил свою в команду в меньшинстве.

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Еще до свистка на перерыв Динамо вышло вперед после гола Кирилла Попова, а во втором тайме добило соперника благодаря голам Максима Дьячука и того же Диалло – 4:1.

Динамо удержало за собой первую строчку в турнирной таблице группы E, гарантировав себе выход в плей-офф, ведь при равенстве очков будут учитываться очные встречи, а киевлян имеют преимущество над Барселоной, идущей третьей.