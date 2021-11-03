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Реал обіграв Шахтар у матчі юнацької Ліги чемпіонів (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 листопада, 17:15
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Шахтар U-19 поступився одноліткам із Реалу у четвертому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Завдяки цій перемозі іспанці обійшли "гірників" у турнірній таблиці.
реал виявився сильніше за Шахтар
реал виявився сильніше за Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дорослі команди Реала та Шахтаря зустрінуться сьогодні ввечері на "Сантьяго Бернабеу", початок о 19:45. Трансляція Реал – Шахтар вже є на нашому сайті. А перед цим найсильнішого визначали юніори.

Долю зустрічі вирішив один м'яч, забитий на початку другого тайму – на 56-й хвилині відзначився нападник Оскар Аранда.

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Реал взяв реванш у Шахтаря за поразку у попередньому матчі, коли "гірники" на своєму полі здолали чинного переможця Юнацької ліги УЄФА з рахунком 3:2.

Іспанці обійшли гірників у турнірній таблиці, набравши сім очок. Шахтар має шість балів. Проте "гірники" ще зберігають шанси на вихід із групи.

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Нагадаємо, вчора Динамо розгромило Барселону в Юнацькій лізі УЄФА. Кияни гарантували собі вихід до наступного раунду.

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9
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15:21
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10
Рух
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10:14
13
11
Колос
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7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
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