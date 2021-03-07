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"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате Испании

Воскресенье, 7 марта
Александр Трикиша Александр Трикиша

Атлетико

17:15

Реал

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня мадридский "Атлетико" в дерби встретится с мадридским "Реалом". Матч пройдет в рамках 26-го тура чемпионата Испании на стадионе "Ванда Метрополитано". Стартовый свисток прозвучит в 17:10 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "АТЛЕТИКО" – "РЕАЛ"

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"Алетико" обыгрывал "Реал" в официальном матче еще в 2017 году, когда в полуфинале ЛЧ одержал победу со счетом 2:1, но дальше прошел "Королевский клуб". А вот в рамках чемпионата Испании "матрасники" в последний раз выигрывали дерби в 2016 году. Смотрите, как команды играли между собой в предыдущем матче:

"Атлетико" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая "Барселону" на два балла, а "Реал" – на пять. При этом, "матрасники" провели меньше матчей, чем их главные конкуренты на золотые медали. Победа позволит "Атлетико" укрепиться на вершине таблицы. "Реалу" же нужно побеждать, чтобы догонять каталонцев и сократить отставание от Симеоне и компании.

"Реал" не проигрывает во всех турнирах с 30 января. В предыдущем поединке Примеры "сливочные" сыграли вничью с "Реал Сосьедад". А перед этим "сливочные" минимально одолели "Аталанту" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Атлетико" неделю назад обыграл будущего соперника "Динамо" по Лиге Европы "Вильярреал", а перед этим поочередно уступил "Челси" в Лиге чемпионов и "Леванте" – во внутреннем чемпионате.

Диего Симеоне сегодня не сможет рассчитывать на Хосе Марию Хименеса и Эктора Эрреру. У "Реала" в лазарете находятся Эден Азар, Дани Карвахаль, Мариано и Серхио Рамос. При этом, вряд ли мы увидим на поле украинца Андре Лунина. Ранее мы сообщали, что Лунин разочаровался в "Реале" и хочет покинуть команду летом. Украинец не верит, что сможет составить конкуренцию Тибо Куртуа.

Букмекеры о матче "Атлетико" – "Реал":

Букмекеры не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Немного больше шансов они отдают гостям: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 2.75, на ничью – 3.10, на победу "Атлетико" – 2.85.

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онлайн чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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