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Где смотреть мадридское дерби "Атлетико" – "Реал"

7 марта, 14:36

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Список трансляций матча чемпионата Испании "Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид на ТВ, спутниковых каналах и в Интернете

В воскресенье в 17:15 по киевскому времени начнется центральный матч 24 тура Ла Лиги "Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид. Оба клуба из столицы Испании идут в тройке лидеров, "матрасники" – на первом месте, "сливочные" – на третьем. Между ними затесалась "Барселона".

Букмекеры считают матч равным. Коэффициенты на победу "Атлетико" и "Реала" одинаковые – по 2.80. Котировка на ничью – 3.10. Команда Зинедина Зидана в случае победы сравняется по очкам с "Барселоной", а подопечные Диего Симеоне в случае успеха еще больше оторвутся от преследователей.

"Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид в Интернете:

онлайн на сайте "Сегодня"
Megogo

"Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид на спутниковом ТВ:

Матч Футбол 1 (Россия)
Варзиш Спорт (Таджикистан)
Turkmenistan Sport
beIN Sports
CBC Sport
LaLiga TV
MAX Sport4 Болгария
ONE Sport Израиль
Setanta Sports 1 Eurasia
Spor Smart

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ТВ Реал Мадрид где смотреть Атлетико Мадрид кубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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