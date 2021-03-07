Где смотреть мадридское дерби "Атлетико" – "Реал"

В воскресенье в 17:15 по киевскому времени начнется центральный матч 24 тура Ла Лиги "Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид. Оба клуба из столицы Испании идут в тройке лидеров, "матрасники" – на первом месте, "сливочные" – на третьем. Между ними затесалась "Барселона".
Букмекеры считают матч равным. Коэффициенты на победу "Атлетико" и "Реала" одинаковые – по 2.80. Котировка на ничью – 3.10. Команда Зинедина Зидана в случае победы сравняется по очкам с "Барселоной", а подопечные Диего Симеоне в случае успеха еще больше оторвутся от преследователей.
"Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид в Интернете:
онлайн на сайте "Сегодня"
Megogo
"Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид на спутниковом ТВ:
Матч Футбол 1 (Россия)
Варзиш Спорт (Таджикистан)
Turkmenistan Sport
beIN Sports
CBC Sport
LaLiga TV
MAX Sport4 Болгария
ONE Sport Израиль
Setanta Sports 1 Eurasia
Spor Smart
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