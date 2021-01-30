Разъяренные фанаты ворвались на базу "Марселя", а спецназ уже обложил вход

Фанаты "Марселя", которые устроили пожар у базы французского клуба, смогли прорваться внутрь. Несколько сотен разъяренных болельщиков сначала забросали вход в тренировочный центр файерами и дымовыми шашками, после чего загорелись расположенные рядом деревья. А затем бастующие пошли на штурм и взломали ворота базы.

Фанаты "Марселя" прорвались на базу клуба Видео: Twitter

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Как сообщают Get French Football News, фанаты крайне расстроены нынешней формой команды. В ноябре "Марсель" боролся за чемпионство, а теперь "Олимпик" может пролететь мимо зоны Лиги чемпионов. После 20 туров чемпионата Франции команда Виллаша-Боаша набрала 32 очка и занимает 6-е место в Лиге 1. А сегодня должна провести матч с "Ренном". Начало – в 22:00.

Болельщики, которые ворвались на базу "Марселя", хотят избавиться от президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом. Однако в помещении центра фанаты пробыли недолго. По информации источника, у входа на базу стоит спецназ, а фаны оставили надписи: "Эйро, уйди", "Эйро, покинь клуб". А также теги оскорбительного содержания с ненормативной лексикой.

Ранее сообщалось, что вскоре "Марсель" может оставить тренер Андре Виллаш-Боаш, который на пресс-конференции угрожал журналисту. В сменщики португальца прочат бывшего наставника "Боруссий" Люсьена Фавра. Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в 2019 году и занял второе место в чемпионате Франции. Однако не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

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