"Я тебя поймаю!": известный португальский тренер после матча угрожал журналисту

Ранее в своей статье аналитик критиковал специалиста за слабые результаты в Лиге чемпионов

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш устроил перепалку с журналистом после поражения в матче чемпионата Франции от "Ренна" – 1:2. Ранее в издании La Provence опубликовало статью, в которой критиковало португальского специалиста за слабые результаты в Лиге чемпионов, и ему это очень не понравилось.

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И на пресс-конференции после "Ренна" Виллаш-Боаш начал угрожать автору статьи.

"Спасибо. Так держать, я поймаю тебя. Если у меня будет возможность поймать тебя… продолжай в том же духе", — цитирует встававшего из-за стола Виллаш-Боаша RMC Sport.

Союз спортивных журналистов Франции уже осудил Виллаша-Боаша за его угрозы: "За восемь дней словесные упреки португальского тренера, не удовлетворенного статьей, приняли неприемлемый оборот".

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После 13 туров чемпионата Франции "Марсель" занимает 4-е место, набрав 27 очков. От лидирующего "Лилля" команда отстает на 5 очков, но у нее есть две игры в запасе. В Лиге чемпионов провансальцы заняли последнее место в группе и вылетели из еврокубков. По данным французских СМИ, в "Марселе" Андре получает 600 тысяч евро в месяц.

Ранее Андре Виллаш-Боаш ранее работал с "Челси", "Тоттенхэмом", "Порту", "Зенитом". Его предпоследним местом работы был китайский "Шанхай СИПГ", который он покинул в 2017 году. Там он получал 12 млн евро в год. Высшее достижение специалиста – выигрыш Лиги Европы с "Порту".

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