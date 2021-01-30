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Пожар бушует у базы "Марселя": разгневанные фанаты пытаются прорваться внутрь

30 января, 16:54

Елена Павлова Елена Павлова

Сегодня "Олимпик" должен провести матч 21 тура чемпионата Франции

За семь часов до матча Лиги 1 с "Ренном" болельщики "Марселя" разошлись не на шутку. Представители нескольких фанатских группировок не только затеяли забастовку возле тренировочной базы французского клуба, но и устроили пожар – сообщает La Provence.

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По данным источника, разъяренные фанаты пытаются силой проникнуть внутрь базы. Сообщается, что собралось несколько сотен человек. Бастующие закидали вход в тренировочный центр файерами и дымовыми шашками, после чего загорелись деревья. И по сведениям очевидцев, огонь расползается вокруг базы.

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Правда, пока не особо понятно, что так разозлило фанатов накануне поединка. Возможно, они расстроены, что "Олимпик" занимает в чемпионате лишь шестое место, проиграв три из последних пяти встреч. А в недавнем матче за Суперкубок Франции "Марсель" проиграл "Пари Сен-Жермен" 1:2. И таким образом самые радикальные фаны решили подстегнуть команду.

Ранее мы также писали, что российские фанаты получили тюремные сроки за Евро-2016, а их жертва осталась инвалидом.

Смотрите, как "Марсель" играл в Лиге чемпионов

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