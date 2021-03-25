Расписание, трансляции и результаты матчей четверга в отборе на ЧМ-2022

Во второй игровой день в Европе проходят еще 13 поединков

В четверг продолжается квалификационная кампания чемпионата мира. В разных городах Старого Света в пяти группах проводят еще 13 встреч стартового тура. Смотрите все результаты и видеообзоры матчей первого дня отбора на ЧМ-2022.

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Вашему вниманию – расписание, трансляции и результаты игр 25 марта.

Группа В

21:45 Испания – Греция, ТВ: "Футбол 1"

21:45 Швеция – Грузия

Группа С

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19:00 Болгария – Швейцария, ТВ: "Футбол 2"

21:45 Италия – Северная Ирландия, ТВ: "Футбол 3"

Группа F

19:00 Израиль – Дания, ТВ: "Футбол 1"

21:45 Шотландия – Австрия

​​​​​​​21:45 Молдова – Фареры

Группа I

21:45 Англия – Сан-Марино

​​​​​​​21:45 Венгрия – Польша

​​​​​​​21:45 Андорра – Албания

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Группа J

21:45 Германия – Исландия, ТВ: "Футбол 2"

​​​​​​​21:45 Румыния – Северная Македония

​​​​​​​21:45 Лихтенштейн – Армения

Также многие матчи можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Смотрите, как сыграли финны и боснийцы – соперники украинцев по отборочной группе:

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