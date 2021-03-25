Шовковский оставил загадочное сообщение в сетях после игры Франция – Украина

Вчера сборная Украины сыграла вничью с французами, добившись хорошего результата. Тренерский штаб нашей команды остался доволен игрой своих подопечных. Правда, Андрей Шевченко в идеале хотел бы победить чемпионов мира.

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А вот один из его помощников Александр Шовковский своеобразно поделился эмоциями на страничке в Instagram. Сначала СаШо записал видео прямо на поле арены "Стад де Франс" со словами:

"Спасибо за результат этому стадиону. Спасибо команде за самоотверженность, за то, что выполнила тренерскую установку. Я думаю, что с чемпионами мира сыграть вничью на выезде – это положительно".

Шовковский после матча Франция – Украина

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Уже ночью бывший вратарь национальной команды поделился еще одним роликом, демонстрирующим, что у французов был офсайд при голе. А затем заинтриговал, сообщив, что кое-что должен скрывать:

"А вне игры было!!! Но несмотря на это, мы все-таки добились положительного для нас результата! Нам всегда есть чему учиться и к чему стремиться... Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить!

Пока..."

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Вашему вниманию – все результаты и видеообзоры матчей первого дня отбора на ЧМ-2022.

Смотрите обзор матча Франция – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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