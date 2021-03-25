Розклад, трансляції і результати матчів четверга в відборі на ЧС-2022

У четвер триває кваліфікаційна кампанія чемпіонату світу. У різних містах Старого Світу в п'яти групах проводять ще 13 зустрічей стартового туру. Дивіться всі результати і відеоогляди матчів першого дня відбору на ЧС-2022.
До вашої уваги – розклад, трансляції і результати ігор 25 березня.
Група В
21:45 Іспанія – Греція, ТБ: "Футбол 1"
21:45 Швеція – Грузія
Група С
19:00 Болгарія – Швейцарія, ТБ: "Футбол 2"
21:45 Італія – Північна Ірландія, ТБ: "Футбол 3"
Група F
19:00 Ізраїль – Данія, ТБ: "Футбол 1"
21:45 Шотландія – Австрія
21:45 Молдова – Фарери
Група I
21:45 Англія – Сан-Марино
21:45 Угорщина – Польща
21:45 Андорра – Албанія
Група J
21:45 Німеччина – Ісландія, ТБ: "Футбол 2"
21:45 Румунія – Північна Македонія
21:45 Ліхтенштейн – Вірменія
Також багато матчів можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.
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Дивіться, як зіграли фіни і боснійці – суперники українців по відбірковій групі:
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