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Розклад, трансляції і результати матчів четверга в відборі на ЧС-2022

25 березня, 11:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У другий ігровий день в Європі проходять ще 13 поєдинків

У четвер триває кваліфікаційна кампанія чемпіонату світу. У різних містах Старого Світу в п'яти групах проводять ще 13 зустрічей стартового туру. Дивіться всі результати і відеоогляди матчів першого дня відбору на ЧС-2022.

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До вашої уваги – розклад, трансляції і результати ігор 25 березня.

Група В

21:45 Іспанія – Греція, ТБ: "Футбол 1"
21:45 Швеція – Грузія

Група С

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19:00 Болгарія – Швейцарія, ТБ: "Футбол 2"
21:45 Італія – Північна Ірландія, ТБ: "Футбол 3"

Група F

19:00 Ізраїль – Данія, ТБ: "Футбол 1"
21:45 Шотландія – Австрія
21:45 Молдова – Фарери

Група I

21:45 Англія – Сан-Марино
21:45 Угорщина – Польща
21:45 Андорра – Албанія

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Група J

21:45 Німеччина – Ісландія, ТБ: "Футбол 2"
21:45 Румунія – Північна Македонія
21:45 Ліхтенштейн – Вірменія

Також багато матчів можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Читайте також: Шовковський залишив загадкове повідомлення в мережах після гри Франція – Україна.

Дивіться, як зіграли фіни і боснійці – суперники українців по відбірковій групі:

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