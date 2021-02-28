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"Пушка" Малиновского уничтожила "Сампдорию": смотрите шедевр

28 февраля, 16:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинец помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии

В 24-м туре чемпионата Италии произошло то, что фанаты Руслана Малиновского ждали с 13 декабря прошлого года. Наш полузащитник снова забил в Серии А.

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"Аталанта" прекрасно воспользовалась осечками "Ювентуса" и "Лацио", укрепив свои позиции в борьбе за зону Лиги чемпионов. Команда из Бергамо увезла три очка из Генуи, где играла против "Сампдории".

Хозяева начала агрессивно и лишь отличная игра вратаря "Аталанты" спасла гостей от гола. А потом постепенно бергамаски начали перехватывать инициативу. Пошли вперед – и забили. Руслан Малиновский шикарно с дальней дистанции попал в "девятку".

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Во второй половине матча "Аталанта" укрепила свое преимущество, после удара в падении под перекладину Робина Госенса.

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Для Руслана Малиновского это второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Он отыграл 22 матча, большую часть из которых выходил на замену.

Напомним, что сегодня в чемпионате Украины будут сыграны два матча:

Турнирная таблица

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чемпионат Италии Сампдория Аталанта Руслан Малиновский
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