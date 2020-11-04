Примет ли Россия все матчи Евро-2020: в УЕФА рассказали о судьбе турнира

Также в заявлении говорилось о допуске зрителей на трибуны

Представители УЕФА прокомментировали недавнюю информацию французских СМИ, в которой утверждалось, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в Европе Россия рассматривается как единственная хозяйка футбольного Евро-2020. И соответственно все матчи турнира летом 2021 году могут пройти только на ее территории.

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В заявлении говорится, что УЕФА намеревается сохранить формат и места проведения Евро-2020 и находится в постоянном контакте с городами относительно подготовки к турниру: "Учитывая неопределенности, связанные с пандемией коронавируса, на которую никак не может повлиять ни УЕФА, ни местные организаторы, слишком рано утверждать, будут ли иметь место ограничения в отношении фанатов или в принципе их присутствия на стадионах".

/ Фото: AFP

"В настоящее время организация сконцентрирована на проведении Евро на 12 стадионах с болельщиками. Если появится необходимость в противоположных решениях, то они будут приняты ближе к началу турнира. Но сейчас никаких планов менять какой-либо стадион нет", — цитирует заявление УЕФА Sky Sports.

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Напомним, что из-за пандемии УЕФА перенес Евро-2020 на следующее лето. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должны были принять сразу 12 городов в 12 разных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.

Евро-2020 / Фото: UEFA.com

В октябре мы писали, что Англия может остаться без Евро-2020. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что поединки могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что сборная Украины отобралась на Евро, как победитель своей группы.

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